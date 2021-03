Danach geht es allerdings aufwärts. Am Sonntag erreicht von Südeuropa her ein ausgedehntes Hochdruckgebiet die Schweiz und sorgt für freundliche Verhältnisse.

Das wärmende Hochdruckgebiet bleibt bis Mitte Woche erhalten. Der Himmel zeigt sich laut den Experten tiefblau, das Thermometer soll 20 bis 23 Grad erreichen. Für das Wallis etwa rechnen Meteorologen gar bis zu 25 Grad. Die Nullgradgrenze zieht sich auf 2900 bis 3100 Meter zurück. «Am Montag ist mit teils noch aufgerundeten 20 Grad zu rechnen, am Dienstag wird es dann wärmer und am Mittwoch dürfte es der mildeste Tag der Woche werden», sagt dazu Klaus Marquardt von Meteonews. «Jeder Tag bringt etwa ein Grad mehr.»

Abkühlung vor Ostern erwartet

Die frühsommerliche Pracht nach der eisigen Bise von vergangener Woche ist allerdings nicht von Dauer. In der zweiten Wochenhälfte schwächt sich das Hochdruckgebiet langsam ab, zusammen mit einem Tiefdruckkomplex nähern sich laut Meteonews von Norden her wieder kältere Luftmassen. Am Osterwochenende befindet sich die Schweiz dementsprechend in der Nähe dieser Luftmassengrenze.