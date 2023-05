Wetter Schweiz: Heute gibt es den ersten Sommertag

Täglich steigen die Temperaturen. Heute liegen sie fast in der ganzen Schweiz über der 20-Grad-Marke – mancherorts sogar deutlich darüber. Am Freitag gibt es teils heftige Gewitter.

1 / 5 Heute könnte es lokal den ersten Sommertag des Jahres geben. 20min/Marion Alder Diese Woche wird es mild und sonnig. 20min/Community Strandbad Tiefenbrunnen in Zürich: Die meisten Badis öffnen in den nächsten Wochen. 20min/Community

Darum gehts Der Frühling meldet sich in dieser Woche zurück.

Die Temperaturen steigen fast in der ganzen Schweiz über 20 Grad.

Es könnte lokal den ersten Sommertag geben.

Ein Hochdruckgebiet, das sich vom Mittelmeer bis nach Zentraleuropa ausdehnt, treibt die Temperaturen in der Schweiz in die Höhe, wie der «Wetterflash» von MeteoNews berichtet. Nebst ein paar Schleierwolken startet der Donnerstag bereits freundlich mit sieben Grad.

Das Thermometer steigt dann laufend an: Die Sonnenstrahlen treiben die Temperaturen fast in der ganzen Schweiz auf 20 Grad, in Zürich, Luzern und Bern auf 23 Grad und in Basel, Chur, Genf und Sitten gar auf 24 Grad. Laut MeteoNews ist lokal auch der erste Sommertag möglich.

Heftige Gewitter am Freitag

Auch am Freitag und am darauffolgenden Wochenende bleibt es mit Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad mild. Quellwolken bringen aber lokal vermehrt wieder Regen. Achtung: Lokal sind teils kräftige Gewitter möglich. Am Samstag bleibt es trocken bei 23 Grad.

Am Sonntag gehen die Temperaturen jedoch zurück und es gibt verbreitet Niederschlag. Einzig in der Region Basel und St. Gallen sind kurze sonnige Abschnitte möglich. Im Mittelland ziehen am Abend Gewitter auf. Zu Beginn der Woche gibt es 18 bis 20 Grad mit vereinzelt Niederschlag.

