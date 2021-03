Uhren eine Stunde vorgestellt : Sommerzeit hat begonnen

Ab sofort bleibt es abends länger hell. Um 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag wurden die Uhren um eine Stunde vorgestellt.

Pünktlich um 2.00 Uhr sind am Sonntag die Uhren um eine Stunde vorgestellt worden. In der Schweiz und allen EU-Mitgliedstaaten gilt damit wieder die Sommerzeit. Das Europäische Parlament stimmte zwar dafür, die Zeitumstellung nach dem Jahr 2021 aufzugeben. Eine Entscheidung durch die Mitgliedstaaten im Rat ist jedoch noch nicht in Sicht.