Fifa: Bundesrat bewilligte Luxuswohnungen mitten in Zürich

Am 27. August 2003 teilte der Bundesrat in einem Communiqué mit: «Fifa erwirbt Wohnraum in Zürich.» An und für sich keine bahnbrechende News. In den Medien fand das Schreiben praktisch keine Beachtung. Die Fifa beantragte damals eine Ausnahmebewilligung für eine Stockwerkeigentumseinheit an der Pilatusstrasse 20 in unmittelbarer Nähe des Fifa-Hauptsitzes auf dem Zürichberg, wie die NZZ schreibt. Dabei handelte es sich um zwei Wohnungen und ein Dachgeschoss mit jeweils zwei Schlafzimmern und einem Fitness- beziehungsweise Hobbyraum. «Eine Wohnung und das Dachgeschoss sollen dem jeweils amtierenden Präsidenten der Fifa mietweise zur Verfügung gestellt werden», heisst es in dem Dokument.