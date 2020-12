1 / 7 Kanye West plant einige Architekturprojekte in den USA und war darum Ende November in der Schweiz. Reuters Kanye West war dabei unter anderem mit dem Architekten Valerio Olgiati zu Gast im Restaurant Casa Casutt in Ilanz GR. Casa Casutt Dies hatte Therese Arpagaus, Geschäftsführerin des Casa Casutt, gegenüber 20 Minuten bestätigt. Casa Casutt

Darum gehts US-Rapper Kanye West war Ende November in der Schweiz.

Dies, obwohl für US-Bürger ein Einreiseverbot gilt.

Möglich machte dies eine Sonderbewilligung.

Diese sorgt nun für Ärger.

Vom 27. bis am 29. November weilte US-Rapper Kanye West (43) in der Schweiz für ein Treffen mit dem Bündner Architekten Valerio Olgiati. Ziel der Reise war es, einige Bauwerke zu besichtigen. Nur: Zum Zeitpunkt von Wests Einreise mitsamt seiner Entourage galt auch für die USA ein Einreiseverbot gegenüber Drittstaatsangehörigen für Kurzaufenthalte.

Die Kantonspolizei Zürich, die auch für die Grenzkontrolle am Flughafen Zürich zuständig ist, bestätigte am Samstag gegenüber 20 Minuten, dass Kanye West ein Gesuch für die Einreise in die Schweiz eingereicht hatte. Dieses Gesuch wurde bewilligt. Über Wests Begründung sagte die Polizei allerdings nichts.

Ausnahmen bei Härtefällen

Um die Einreise zu rechtfertigen, müsste sich West in einer Notsituation befunden haben, sodass die Einreise in die Schweiz zwingend gewesen wäre. Laut Reto Kormann vom Staatssekretariat für Migration (SEM) sind bei Härtefällen Einreisen auch aus Drittstaaten möglich. Er schreibt – ohne den Einzelfall zu kennen –, dass dies etwa zur «Wahrnehmung gerichtlicher oder nicht aufschiebbarer geschäftlicher Termine oder Besprechungen, die eine persönliche Anwesenheit erfordern» möglich sei. Dazu zählen beispielsweise Vertragsverhandlungen und Vertragsunterzeichnungen, geschäftliche Besichtigungen, praktische Schulungen oder wichtige repräsentative Einsätze.

Gegenüber «Blick» äusserte sich das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) dazu wie folgt: «Ob die Person letztlich über eine Schengenaussengrenze in die Schweiz einreisen kann, obliegt den Grenzkontrollbehörden. Sie prüfen, ob die genannten Bedingungen erfüllt sind.» Bei der Kantonspolizei Zürich wundert man sich. Gegenüber der Zeitung heisst es, man habe sich an die Regeln des SEM gehalten. Eine Sonderbewilligung sei dann möglich, wenn nicht aufschiebbare geschäftliche Termine in der Schweiz wahrgenommen werden müssen. Dies sei hier der Fall gewesen. Kanye West erwähnte im Gesuch ein geplantes Bauvorhaben und fügte ein Schreiben von Olgiati bei.

Für Unverständnis sorgt das Ganze unter anderem bei Mario Fehr, Vorsteher der Zürcher Sicherheitsdirektion. «Solange die Corona-Situation andauert, sollte der Bund dieses Regelwerk inklusive der Ausnahmen verschärfen», wird er zitiert.

Ein Star nebenan, und keiner merkt es

Beim Treffen mit dem preisgekrönten Bündner Architekten Valerio Olgiati wurden sechs seiner Häuser besichtigt. Dazu gehörten das Atelier von Linard Bardill in Scharans und das Plantahof-Auditorium in Landquart. «Circa dreieinhalb Stunden war Kanye West bei mir», sagt Linard Bardill, Schweizer Schriftsteller und Liedermacher, zu 20 Minuten. Man habe sogar zusammen gesungen.