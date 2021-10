Österreich : Sondereinheit jagt flüchtigen Polizisten nach Femizid

In Niederösterreich läuft die Suche nach einem tatverdächtigen Drogenfahnder. Er soll seine Partnerin getötet haben.

1 / 4 In diesem Haus stiess die Polizei auf die Leiche einer 42-jährigen Frau. heute.at Die Tat ereignete sich in Deutsch-Brodersdorf, im Bundesland Niederösterreich. heute.at Die Polizei fahndet nun nach einem tatverdächtigen Drogenfahnder. heute.at

Darum gehts In Österreich steht ein Polizeibeamter unter Mordverdacht.

Das Opfer ist eine 42-jährige Frau.

Der Drogenfahnder ist flüchtig.

In der Nacht auf Donnerstag barg die Feuerwehr Moosbrunn das Auto des Drogenfahnders bei einem Waldstück zwischen Moosbrunn und Gramatneusiedl in Niederösterreich. Es wird vermutet, dass der Drogenfahnder des Landeskriminalamts Wien-Süd instinktiv die Nähe zum Heimatort seiner Eltern gesucht hatte.

Am Mittwochabend soll es in einem Haus in Deutsch-Brodersdorf zu einer Gewalttat gekommen sein. Angehörige fanden eine leblose 42-jährige Frau im Gebäude – die Partnerin des Verdächtigen dürfte erdrosselt oder erwürgt worden sein.



Auch die Eltern des Verdächtigen seien zum Tatort gefahren. Der Drogenfahnder war da jedoch bereits verschwunden. Die Sondereinheit Cobra fahndete mit einem Polizeihelikopter nach dem Kriminalbeamten.

«Wir müssen davon ausgehen, dass er am Leben ist»

Am Donnerstagmorgen besprachen die Behörden das weitere Vorgehen. Es werde nicht ausgeschlossen, dass der gesuchte Polizist in der Zwischenzeit Suizid begangen haben könnte, wie heute.at berichtet.



«Wir müssen jetzt bewerten, welche Möglichkeiten er noch hat.» Dazu müssen wir sein Umfeld durchleuchten, auch die weiteren Fahrzeuge in seinem Umfeld untersuchen bzw. feststellen, ob diese noch da sind. Und wir müssen natürlich noch davon ausgehen, dass er am Leben ist», so ein Ermittler am Donnerstagmorgen zu «Heute».

Die Hintergründe des Femizids sind noch unklar. Kollegen beschreiben den 44-Jährigen als Eigenbrötler und introvertiert. Der mutmassliche Mord war in Österreich der bereits 22. Femizid in diesem Jahr. In der Schweiz wurden bis zum 18. Oktober 23 Femizide verzeichnet.

