Suhr AG : Sondereinheit nimmt Partnerin von erschossenem C.T. (68) fest

In Suhr kam es am Dienstagabend erneut zu einem Einsatz der Kantonspolizei Aargau. Die Lebenspartnerin des am Montagabend tödlich verletzten C.T. wählte den Notruf und stiess Drohungen aus.