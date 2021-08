Sicherheitsbedenken - Sondereinheit Skorpion soll Berset bei Corona-«Arena» schützen

Die Stadtpolizei Zürich schickt laut «Blick» Polizisten an den Leutschenbach.

Alain Berset tritt am Freitag in der SRF-«Arena» auf – mit besonderem Schutz.

Das Publikum hat in der kommenden SRF-«Arena» die Gelegenheit, Gesundheitsminister Alain Berset Fragen rund um die Pandemie zu stellen.

Gesundheitsminister stellt sich am Freitag in der SRF-Arena dem Publikum den Fragen rund um das Thema Covid. Dabei steht er unter starkem Schutz. Laut «Blick» schickt die Stadtpolizei Zürich die Polizisten der Sondereinheit Skorpion zum Fernsehstudio Zürich Leutschenbach, um den Gesundheitsminister vor Angriffen zu schützen.

Die Stadtpolizei wollte sich gegenüber 20 Minuten nicht mehr äussern und verwies an das Bundesamt für Polizei (Fedpol).

Auch Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin stand bei einem Auftritt in der «Arena» schon unter Polizeischutz. Dabei handelte es sich um eine Abstimmungsarena, wie Moderator Sandro Brotz in einer Sendung im Juni mit dem Titel «Politik 2021 – Aggressiv wie nie?» erwähnte.

Attacke auf Politikerin

Das Klima in der Pandemie ist aktuell aufgeheizt. Am Wochenende wurde Natalie Rickli bei der Einweihung mobiler Impfzentrum in Gossau ZH von einem Mann mit Apfelschorle übergossen.