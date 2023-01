Sonderermittler Marti durchsuchte unerlaubt E-Mails

So soll der Ex-Berset-Sprecher mit dem Weitergeben von Informationen gar die «verfassungsmässige Ordnung» gefährdet haben.

Offenbar hat der Sonderermittler Peter Marti in der Affäre Berset weit schwerere Vorwürfe erhoben, als bisher bekannt war. Wie die Tamedia-Zeitungen berichten, soll der ehemalige Kommunikationschef von Alain Berset nicht nur mehrfach das Amtsgeheimnis verletzt, sondern laut Marti auch die verfassungsmässige Ordnung gefährdet haben.

Gefährdete Lauener die Ordnung?

Der Artikel im Strafgesetzbuch, auf den Marti im Zuge des Vorwurfs der «Gefährdung der verfassungsmässigen Ordnung» verweist, hat es in sich: Dieser zählt zu den «Verbrechen gegen den Staat» und wird nur selten angewendet. Marti, der in der Affäre Berset als Sonderermittler eingesetzt wurde, nahm Peter Lauener im letzten Jahr vier Tage in Haft und befragte den Ex-Sprecher.