Japan : Sonderfahrt für 21 Hunde in Hochgeschwindigkeitszug

Normalerweise müssen die Vierbeiner im japanischen Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug in ihren Boxen bleiben. Nicht so dieses Mal: Ein ganzer Zugwagen war für die Haustiere und ihre Besitzer reserviert.

Sonderzug für Vierbeiner: 21 Hunde haben am Samstag in Japan an der Seite ihrer Frauchen und Herrchen eine aussergewöhnliche Reise in einem Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug absolviert. Für die Zugfahrt von Tokio in den Ferienort Karuizawa war eine Ausnahmegenehmigung nötig: Normalerweise müssen Haustiere im Shinkansen in Boxen transportiert werden, Hund und Transportbox dürfen zusammen höchstens zehn Kilogramm wiegen. Diesmal durften die Hunde sich frei bewegen. Ein ganzer Zugwaggon war für die Haustiere und ihre Besitzer reserviert.