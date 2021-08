«Drei x Drei»-Podcast mit neuem Konzept - Songs, die du zumindest einmal hören solltest

1 / 7 Von Montag bis Freitag moderieren Freezy, Andrea und Moe ihre Live-Sendungen auf 20 Minuten Radio, einmal die Woche trifft sich das Trio zum «Drei x Drei»-Talk. Ella Mettler Das Motto: «Drei x Drei, drei Holzköpfe mit drei vermeintlich guten Songs», erklärt Freezy das neue Podcast-Konzept. Stevan Bukvic Konkret heisst das: Die Moderierenden bringen je einen Song mit, den sie persönlich unter- oder überbewertet finden oder mit einer persönlichen Geschichte verbinden. «Einen Song, den wir euch einfach zeigen wollen», so Moe (rechts). Ella Mettler

Darum gehts Im 20-Minuten-Podcast «Drei x Drei» diskutieren die 20-Minuten-Radio Hosts je drei Themen, die sie bewegen.

Nein, Stopp: Neu sind es nicht mehr Themen, sondern Songs.

Was im ersten Song-Face-Off unter Andrea, Moe und Freezy passierte, liest du hier in der Vorschau.

Du hörst dir das lieber direkt an? Den Stream zur neuen Folge «Drei x Drei» gibts gleich hier unten oder in der Radio-Section der 20-Minuten-App.

Statt Themen aus dem Alltag diskutieren die 20-Minuten-Radio-Hosts im «Drei x Drei»-Podcast nun Musik. «Drei Songs, die wir gut, spannend oder vielleicht auch schlecht finden», erklärt Moe. «Vielleicht finden wir auch einfach, dass der Song etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte oder haben eine emotionale Bindung dazu», wirft «Supreme Show»-Kollege Freezy ein. Das Auswahlkriterium? Es gibt eine Geschichte zu erzählen.

Ein Lied, das klingt wie Phil Collins 2021

Freezy eröffnet die Diskussionsrunde mit «May I Have This Dance» von Francis and The Lights feat. Chance The Rapper und kündigt an: «Das ist ein Song zum Zurücklehnen und Zuhören – wunderschön».

Klingen tut das so:

«Ich kann nur eins sagen», meint Moe: «Grossartig!». «Grandios, oder?», schwelgt Freezy. Auch Andrea seufzt: «Und du willst auch einfach nur weitersingen – so ein Ohrwurm!» «Man fragt sich, wo Phil Collins geblieben ist», so Moe. «Absolut», lacht Freezy: «Genau so würde Phil Collins für mich im Jahr 2021 klingen.»

Freezys «Supreme Show»-Moderationspartner Moe legt nach: «Was ich am Song echt irre finde: Dazu lässt es sich so gut tanzen.» Er selbst könne dabei nicht ruhig sitzen bleiben.

Freezy erklärt die Hintergründe: Francis and the Lights sei das Pop-Projekt des kalifornischen Produzenten Francis Farewell Starlite, der trotz Bandname solo auftritt. «The Lights steht fürs Bühnenlicht und das Licht des Computers, an dem er produziert. Aber er zählt auch jeden dazu, der mit seiner Musik in Verbindung steht», so Freezy. «Also auch Chance the Rapper?», meint Moe. «Ja, aber auch die Fans vor der Bühne», so Freezy.

«Mir fiel nichts ein, das diesen Song toppen könnte»

Der Song ist nicht neu, er erschien 2016 auf dem Album «Farewell Starlite», 2017 dann samt Video auf Youtube. «Ich habe ihn, glaub so 2019, kennengelernt», erinnert sich Freezy. Mit einem Freund spielte er damals ein Best-Song-Battle. «Als ich diesen Song hörte, musste ich mich geschlagen geben», so der Moderator.

«Andrea, was geht bei dem Song in unserer Metal- und Hardrock-Dame vor?», fragt Moe. «Ich finde ihn sensationell», sagt die «Morning Show»-Moderatorin. Ihr erster Gedanke sei ebenfalls Genesis oder Phil Collins gewesen. «Es ist wirklich ein Song, den man eigentlich nur geniessen sollte, aber gleichzeitig kann man dazu nicht einfach nur chillen – ich krieg die Melodie nicht aus dem Kopf.»

Welche Songs Andrea und Moe vorstellten (eine Vorschau gibts oben in der Bildstrecke), welche Geschichten dahinter stecken und wie die Kollegen und Kolleginnen darüber denken, erfährst du hier im «Drei x Drei»-Podcast. Einfach E57 klicken.