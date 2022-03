Wetter – Sonne und Wärme werden von Blutregen und Schnee abgelöst

Blutregen und Schnee

Der Wetterumschwung sorgt vor allem über Zentraleuropa für viele Wolken, der weiterhin in der Luft hängende Saharastaub dürfte der Sonne ein Durchdringen der Wolkenschicht zusätzlich erschweren und in Kombination mit Niederschlag auch für den sogenannten «Blutregen» sorgen . Schon am Mittwoch dürften die Temperaturen im Vergleich zum Vortag um zwei bis sechs Grad fallen. Im Laufe der Woche fallen die Temperaturen weiter, sodass die Schneefallgrenze am Freitag auf 500 bis 700 Meter gefallen sein dürfte.

Frostgefahr bedroht Blüten

Der Regen, der am Freitag noch an Intensität zulegen dürfte, wird vor allem für die ausgetrocknete Natur einen Segen darstellen. Spätestens am Samstag bewegen sich die Temperaturen auch im Flachland nur leicht über dem Gefrierpunkt, auch im Flachland dürften vereinzelt Flocken fallen. Am Sonntag soll sich die Wolkendecke dann etwas auflockern, was in Kombination mit den anhaltend tiefen Temperaturen für Frost sorgen könnte. Dies könnte vor allem für Obstbauern zum Problem werden, schreiben die Experten von Meteonews. Das Ausmass des Frostes lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht bis ins Detail prognostizieren.