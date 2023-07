Ferien Rhodos: «Sonnen uns trotz Brand am Pool»

Während Zehntausende vor dem Waldbrand flüchten, chillen Touristen an anderen Orten auf Rhodos mit Drink am Pool. Viele Schweizerinnen und Schweizer fliegen trotz Brand auf die Ferieninsel.

Trotz Waldbrand : «Sonnen uns am Pool» – Ferien in Rhodos gehen trotz Brand weiter

Das Feuer auf der griechischen Ferieninsel Rhodos wütet weiterhin. Aktuell wurden rund 30’000 Menschen evakuiert. 20min/Shanice Bösiger

Darum gehts Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos wüten Waldbrände, Zehntausende Touristen, darunter viele Schweizerinnen und Schweizer, mussten evakuiert werden.

Das hält viele Schweizerinnen und Schweizer nicht davon ab, trotzdem nach Rhodos zu fliegen: Die Auslastung bei Edelweiss und Swiss ist nach wie vor hoch, der Flughafen auf Rhodos ist weiter offen.

Im Norden und Süden der Insel geht das Ferienleben derweil unbeirrt weiter: Bilder von News-Scouts zeigen Leute am Strand und am Pool, als wäre nichts passiert.

Auf Rhodos wüten Waldbrände, Zehntausende sind auf der Flucht. Eine Karte der Nasa zeigt: Die Feuer betreffen vor allem das Zentrum und einen Streifen in Richtung südöstlicher Küste. Die Regionen im Süden und Norden, wo auch der Flughafen liegt, sind von den Feuern derzeit nicht betroffen.

Eine interaktive Karte der Nasa zeigt die betroffenen Gebiete auf der Insel. Der Flughafen befindet sich im Norden und ist von den Waldbränden aktuell nicht betroffen. (Stand Sonntag 15 Uhr) Nasa

Das zeigt sich auch an den vielen Schweizerinnen und Schweizern, die nach wie vor nach Rhodos fliegen: «Momentan bleibt die Auslastung nach Rhodos hoch», sagte Andreas Meier, Sprecher von Edelweiss, am Sonntagnachmittag. Auch die Swiss fliegt am Sonntag weiterhin nach Rhodos, bei einem Flug aus Genf hätte knapp ein Drittel der Passagiere die Reise kurzfristig storniert, der Rest reise trotzdem an.

«Vom Waldbrand merkt man bei uns nichts.»

Mehrere News-Scouts berichten, dass sie, Verwandte oder Bekannte übers Wochenende nach Rhodos geflogen sind. Auch Marco (21) aus Fribourg ist mit fünf Freunden in der Nacht auf Sonntag in Rhodos angekommen. «Wir sahen das Feuer vom Flugzeug aus. Jetzt sind wir im Hotel im Nordosten der Insel.» Die Stimmung sei ausgelassen, die Menschen genössen ihre Ferien am Pool und am Strand. «Vom Waldbrand merkt man bei uns nichts.»

Im Hotel All Sense Nautica Blue im Nordosten von Rhodos geniessen Touristinnen und Touristen ihre Ferien am Pool. 20min/News-Scout

Den Flug zu stornieren, war für Marco kein Thema: «Wir dachten, wir gehen es jetzt einfach einmal probieren, solange der Flug möglich ist.» Marco und seine Freunde planen, noch bis Freitag zu bleiben. «Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob wir Ausflüge machen können wegen des Waldbrands. Mal schauen, ob das klappt.» Trotz Waldbrand fühle es sich richtig an, nach Rhodos geflogen zu sein. «Wir denken im Moment auch nicht über den Rückflug nach. Wir nehmen die Situation, wie sie ist, und schauen, was noch auf uns zukommt.»

Marco (21) trinkt mit seinen Freunden ein Getränk am Strand. 20min/News-Scout

Alle Reisen nach Rhodos bis Freitag kostenlos stornierbar

Die Flüge nach Rhodos gehen derzeit also noch nach Plan, Reisen auf die Ferieninsel sind weiterhin möglich. Erste Anbieter beginnen jetzt aber, kostenlose Stornierungen anzubieten für Touristinnen und Touristen, die nicht mehr nach Rhodos reisen wollen.

Laut Bianca Gähweiler von Hotelplan können Touristen, die bis und mit Freitag nach Rhodos in die Ferien fliegen wollten, ihre Reise kostenlos stornieren oder zu einer anderen Destination nach Wahl im selben Preisrahmen umbuchen. Viele würden nun nach Kos, Kreta oder in die Südtürkei gehen. «Es ist Hochsaison. Daher sind diese Destinationen gut gebucht. Aber wir finden bestimmt für alle einen Platz.»

Aktuell sei es schwierig abzuschätzen, wann sich die Waldbrände dem Ende zuneigen. Am Donnerstag würde Hotelplan über die Annullationsbedingungen ab Samstag entscheiden. «Wer in zwei Wochen nach Rhodos fliegt, sollte mit der Annullierung besser warten», so Gähweiler. Bei Fragen oder Unsicherheiten könne man mit der Filiale Kontakt aufnehmen, in der die Reise gebucht wurde.