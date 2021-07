Sonnenbrand und Sonnencreme am Scheitel: Tipps und Tricks

Für die meisten von uns gehört der Lichtschutzfaktor längst zur täglichen Routine. Das Gesicht cremen wir gewissenhaft jeden Tag ein, im Sommer kommt der ganze Körper dazu. Und mittlerweile haben wir auch gelernt: Lippen, Fusssohlen und Ohren verbrennen gerne mal, also schützen wir sie.

Nur unsere Kopfhaut, die leidet weiter. Denn selbst wenn sie uns mal in den Sinn kommt: Die Aussicht auf fettige Ansätze, weisse Rückstände in den Haaren oder glänzende Stellen am Kopf ist nur semi-verlockend.