Dietikon ZH: Die Phänomena findet 2025 statt – diese Attraktionen erwarten dich

Die Veranstalter verrieten an der Infoveranstaltung von Mittwoch einige Attraktionen der Erlebniswelt.

Vor 39 Jahren war alles noch viel einfacher: Damals fand die Phänomena im Zürichhorn neben dem See statt – ohne Baubewilligung, dafür mit gut 200 Experimentierstationen. Laut dem Technoroama lockte die Ausstellung 1984 während sechs Monaten rund 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher auf den Experimentier- und Erlebniscampus.

Es war ein Event, der die damalige Jugend zum Denken anregte – so zum Beispiel Urs Müller, den Gesamtprojektleiter der «Phänomena 2.0» sozusagen: «Die Veranstaltung motivierte dazu, Dinge auszuprobieren, zu erforschen und weiterzuentwickeln.» Und ebendiese Begeisterung wollen Müller und das Organisationskomitee der zweiten Phänomena wieder bei den Besucherinnen und Besuchern wecken, denn: «Es braucht eine Generation, welche gewillt ist, innovative Lösungen zu finden.»

Erlebnisse, die neugierig machen

Die zeitgenössische Phänomena findet vom 11. April bis 19. Oktober 2025 auf der Wiese im Niederfeld in Dietikon statt. Auf einem Platz von gut zehn Hektaren ist eine grosse Eventanlage geplant, in der Konzerte, Kongresse und Vorlesungen stattfinden werden. Und ebenso wie 1984 soll die Phänomena 2025 am Wasser über die Bühne gehen: Auf dem Niederfeld wird ein Teich mit einem Durchmesser von rund 150 Metern erstellt.