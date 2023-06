Schweiz: Am Wochenende herrscht bestes Badewetter

Es herrscht also ausgezeichnetes Badewetter. Doch aufgepasst: Insbesondere beim Baden in Flüssen sollten gewisse Vorsichtsmassnahmen getroffen werden.

Nach stürmischen vergangenen Tagen soll es am Freitag wieder grösstenteils trocken bleiben, nur am Morgen kommt es vereinzelt zu Schauern. «Die Luft wird trockener und die Temperaturen steigen wieder an», wie MeteoNews gegenüber 20 Minuten sagt.

Das trockene Wetter dürfte sich übers Wochenende halten: «Für das Wochenende wird kein Niederschlag erwartet.» Auch die Temperaturen steigen wieder an. Am Samstag werde es 24 bis maximal 29 Grad, am Sonntag dann gegen 30 Grad. Pünktlich auf das Wochenende herrscht also wieder ausgezeichnetes Badewetter. Viele dürfte es daher ans Wasser ziehen.