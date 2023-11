Sonnige Aussichten: So geht es nach der Regenwalze wettermässig weiter

Die Regenwalze hat diverse Flüsse in der Schweiz anschwellen lassen – etwa die Reuss, wie in Windisch AG gut zu sehen ist.

Die grossen Regenmengen der letzten Tage haben diverse Flüsse in der Schweiz zeitweise gefährlich anschwellen lassen. Am Mittwochmorgen warnte Alertswiss, dass der Rhein und die Reuss noch immer Hochwasser führen. Auch an der Saane in der Region Laupen muss wegen der starken Niederschläge noch immer mit Überschwemmungen gerechnet werden.