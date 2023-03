Wetter Schweiz: Aufs Wochenende wirds sonnig, am Sonntag Regen

Aufs Wochenende hin bringen milder Südwestwind und Föhn warme Temperaturen mit sich. Am Samstag setzt sich das sonnige Wetter dann fort, in den Bergen dürfte sich der Schnee aber noch etwas halten.

Darum gehts Aufs Wochenende hin erwartet die Schweiz frühlingshafte Temperaturen.

Vereinzelt, etwa in der Nordwestschweiz und im Rheintal, könnte es schon am Freitag über 20 Grad werden.

Am Sonntag gibt es einen kurzzeitigen Wettereinbruch, die neue Woche beginnt aber bereits wieder mit Sonnenschein.

Offiziell beginnt der Frühling erst am Montag, dem 20. März. Doch schon heute Freitag präsentiert sich das Wetter in weiten Teilen der Schweiz wohlig warm und sonnig. Zwar filtert eine Decke von Schleierwolken vereinzelte Sonnenstrahlen raus, trotzdem dürfte vor dem Wochenende gleich an mehreren Orten die 20-Grad-Marke geknackt werden.

Laut Roger Perret von MeteoNews könnte dies etwa in der Nordwestschweiz, zum Beispiel in Delsberg oder in Basel, der Fall sein. Auch im Churer Rheintal könnte die Quecksilbersäule wegen des Föhns lokal über die 20-Grad-Marke klettern.

Sonniger Samstag lädt zum Skifahren ein

Trotz des frühlingshaften Wetters könnten viele Wintersportler am Samstag in den Genuss von Sonnenschein und guten Bedingungen kommen. Die Null-Grad-Grenze liegt zwar momentan auf über 3000 Metern über Meer, dank der trockenen Luft sollte aber laut Perret noch nicht besonders viel Schnee schmelzen. An eher tief gelegenen Südhängen dürfte der Schnee im Laufe des Samstags aber deutlich nasser und sulziger werden, während die Null-Grad-Grenze im Laufe des Wochenendes um etwa 1000 Meter sinkt.

Bevor es am Montag wieder sonnig weitergeht, beschert uns der Sonntag zuerst noch einige Regengüsse. Da es sich um Schauer handelt, ist schwierig zu prognostizieren, ab wann es am letzten Wochentag nass wird. «Es kann aber schon in der Nacht zu ersten kleinen Regengüssen kommen», so Perret. In den Bergen ist auch wenig Neuschnee möglich: Die Schneefallgrenze liegt am Sonntag bei 1500 bis 1700 Metern, dürfte aber mit den wärmeren Temperaturen ab Montag dann wieder deutlich steigen.