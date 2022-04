Lions vor dem Aus – «Sonst bricht es uns das Genick» – ZSC-Spieler Bodenmann fordert mehr Tore

Die ZSC Lions liegen in der Viertelfinal-Serie gegen Biel 2:3 zurück. Verlieren sie am Samstag im Seeland, ist die Saison beendet. Trotzdem sagt Simon Bodenmann, man müsse dieses Spiel geniessen.

Was man der Playoff-Viertelfinal-Serie zwischen den ZSC Lions und dem EHC Biel nicht absprechen kann, ist, dass sie überrascht. Denn den Zürchern war vor Start ganz klar die Favoritenrolle zugeteilt worden. Aber die Lions machten in Spiel 1 viel zu viele Fehler und die Seeländer nutzten diese aus. In der zweiten Partie führte der ZSC in Biel 3:0 – der Sieg schien eingetütet. Doch die Seeländer drehten das Spiel – erneut dank Zürcher Fehlern.

Nun schien es so, als stünde der neunfache Schweizer Meister vor dem Aus. Doch die Lions besannen sich auf ihre Tugenden und standen danach defensiv stark, Goalie Jakub Kovar feierte zwei 1:0-Shutouts in Folge – die Serie schien gedreht. Und dann? Genau, der nächste Dreh: Der ZSC verlor das fünfte Spiel im Hallenstadion und steht nun vor dem Aus. Ein stetiges Hin und Her in dieser Serie, dazu sagt Routinier Simon Bodenmann im Gespräch mit 20 Minuten: «Es ist ein Auf und Ab, aber die Playoffs sind immer irgendwie so. Daher kommt auch das Sprichwort ‹never too high, never too low› – das gehört einfach dazu.»

Lions schiessen zu wenig Tore

Bodenmann sieht die Serie gegen Biel als sehr ausgeglichen an. «Alle drei Spiele, die wir verloren haben, könnten genauso gut auf die andere Seite kippen – und umgekehrt gilt dasselbe.» Und der 34-Jährige gibt zu bedenken, dass die Pleite am Donnerstag das dritte Spiel in Folge war, in dem der ZSC nur ein einziges Tor erzielte. «Dann gewinnt man auch nicht jedes Mal, das muss man ganz klar sagen.»

Genau darin sieht er aktuell das grösste Problem in seinem Team. Zwei Tore zu kassieren wie im Donnerstag sei kein Weltuntergang, aber man müsse in der Lage sein, mehr als einen Treffer zu erzielen. «Damit wir eben solche Fehler wieder ausmerzen können und uns das nicht gleich das Genick bricht.» Was er und seine Teamkollegen sich vorwerfen müssen, ist der Fakt, dass sie die Chancen, die sich ihnen bieten, nicht nutzen. «Daran müssen wir mehr arbeiten, wir müssen kaltblütiger werden und diese Pucks reinhauen.»

Unter Druck spielen sie am besten

Das gilt umso mehr für Spiel 6 am Samstagabend in der Bieler Tissot Arena. Da wisse nun also jeder, was diese Partie zu bedeuten habe, so der bei Kloten ausgebildete Stürmer. «Das ist genau dieser Zeitpunkt, in dem wir unser bestes Hockey zeigen müssen. Und genau das werden wir in Biel versuchen.» Bodenmann hofft, dass die Lions-Spieler diese Partie irgendwie geniessen können. «Es sind Playoffs, die Serie ist hart umkämpft, das muss man auch als super Challenge anschauen.»

Auf die Frage, ob der ZSC sein bestes Hockey nur zeigen kann, wenn er unter Druck steht, schmunzelt Bodenmann und antwortet: «Das möchte ich eigentlich so nicht sagen. Ich hätte lieber, dass wir auch unser bestes Hockey abrufen, wenn wir nicht das Messer am Hals haben.» Nun ja, am Samstag haben die Lions das Messer am Hals, man darf gespannt sein, was dabei rauskommt.