Roma im Basler Zahn-Notfall - «Sonst reisen wir ja nach Osteuropa für teure Zahnbehandlungen»

Das UZB Basel bietet Armutsbetroffenen eine kostenlose zahnärztliche Notfallbehandlung an, die von der kantonalen Sozialhilfe übernommen wird.

«Viele lassen sich in der Folge erst dann behandeln, wenn es ein Notfall ist», sagt Domenico Sposato, Geschäftsleiter der Caritas Basel.

Schon ein halbes Dutzend der bettelnden Roma hat in Basel bereits das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin aufgesucht, in dessen Klinik Notfälle kostenlos behandelt werden. Vorausgesetzt man bezieht in Basel-Stadt Sozialhilfe. Aber auch im Fall der Bettelnden werden die Kosten von der Sozialhilfe übernommen. Das entbehrt für den Leiter der Basler Caritas, Domenico Sposato, nicht einer gewissen Ironie. «Normalerweise ist es ja umgekehrt und Schweizerinnen und Schweizer reisen nach Osteuropa für grosse Zahnbehandlungen, weil sie dort viel günstiger sind.»