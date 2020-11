Lieferengpässe bei Konsolen

Es ist ein Marketing-Trick

«Die Konsolen werden künstlich verknappt», erklärt Suvada. Denn in der Vergangenheit hat sich gezeigt: Es gibt immer genügend Konsolen – man muss sich nur gedulden. Dieses Prinzip wende auch Apple gerne an. Das führe zu einem Hype: Vorbestellungen schiessen in die Höhe, und am Tag der Produktlancierung übernachten die Leute sogar vor den Läden. «Es ist ein klassischer psychologischer Effekt: Die Kunden geraten unter Druck und wollen das Produkt unbedingt haben.»