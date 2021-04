«The Last of Us» erschien bisher für die Playstation 3 und die Playstation 4.

«Pokémon Go», «Candy Crush», «Playerunknown's Battlegrounds» oder «Roblox» – Handy-Games sind ein lukratives Business, das jährlich Milliarden Dollar abwirft. Hier will Sony – bei Gamerinnen und Gamern bekannt für die Playstation-Spielkonsole – künftig mitmischen. Der japanische Konzern plant offenbar den Einstieg in die Sparte der Mobile-Games. Daraufhin deutet ein Stelleninserat, das Eurogamer.net entdeckt hat.

Mit dem Inserat soll die Position Head of Mobile besetzt werden. Die Stelle ist in den Playstation Studios im US-Bundestaat Kalifornien angesiedelt. Die Annonce lässt aufhorchen: Die gesuchte Person soll nicht nur innerhalb des Unternehmens ein neues Team für Mobile-Games aufbauen, sondern auch «die beliebtesten Playstation-Titel für Mobilgeräte adaptieren», heisst es in der Ausschreibung.

Zeitraum? Drei bis fünf Jahre

Konkret heisst das, dass Franchises, die bisher nur auf Spielkonsolen spielbar waren, künftig auch auf Handys kommen könnten. Konkrete Titel nennt die Firma in der Stellenausschreibung nicht. Die Bibliothek bietet aber einige Optionen, etwa «Uncharted», «Last of Us», «Gran Tourismo», «God of War», «Ratchet & Clank» und «Marvel's Spider-Man», wie NME.com schreibt. Der erste Businessplan ist auf einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren ausgelegt. Bis die ersten Playstation-Adaptionen auf Smartphones spielbar sind, dürften also noch ein paar Jahre vergehen.