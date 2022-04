Nach Krebs-Diagnose: Sonya Kraus zeigt sich nach Brust-OP selbstbewusst im Bikini 

Auf Instagram postete das ehemalige Model jüngst ein Bild von sich in einem knallpinken Bikini – nur kurze Zeit nach ihrer Brust-OP. Dazu trägt die Moderatorin einen Strohhut und eine grosse Sonnenbrille und grinst vor einem Palmenhintergrund in die Kamera. Als Caption entschied sich die Blondine für einen selbstironischen Spruch: «Dieser alte Klapperkasten liebt nach wie vor Bikinis. Wer sich drüber aufregen möchte - feel free!» Dazu setzte sie die Hashtags #jeollerdestodolle, #jetzterstrecht und #bikiniforever.

«Tollste Frau der Welt»

Bei ihren Fans kommt der Beitrag – der bisher fast 17’000 Likes hat – mehr als gut an. Von ihren Followerinnen und Followern wird die Moderatorin in der Kommentarspalte nur so mit Komplimenten überhäuft. Eine Userin meint: «Burn Baby burn! Tollste Frau der Welt! Ich drücke Dir alle Daumen dieser Welt!» Ein anderer Fan kommentierte: «Klapperkasten? Wenn damit das gemeint ist, was ich auf dem Bild sehe, so ist es ab jetzt meine Lieblingssache. Du bist wunderschön und attraktiv, wie ein Klapperkasten halt sein muss.»