«The Life Ahead»

Momo hat Startschwierigkeiten

Dort trifft er auf weitere Kinder, um die Madame Rosa sich als Tagesmutter kümmert, hauptsächlich Kinder von Sexworkerinnen. Momo sträubt sich gegen sein neues Zuhause, er will seine Lebensweise nicht ändern, für seinen Dealer-Boss verkauft er Drogen an Schulkinder und lehnt sich gegen Madame Rosa auf.

Toleranz und gegenseitiges Verständnis

«Becoming You»

«Wenn ich gross bin, will ich Astronautin werden», erzählt ein Mädchen in einem roten Kleid. Es ist Teil einer sechsteiligen Apple TV+-Dokuserie, die der Frage nachgeht, was uns zu den Menschen macht, die wir sind, und wie der Start ins Leben uns prägt.



Dafür wurde weltweit gedreht – mit über hundert Kindern aus zehn Ländern. Der Film zeigt Kinder von der Geburt bis zum Alter von fünf Jahren und begleitet sie dabei, wie sie in ihren ersten zweitausend Lebenstagen lernen zu denken, zu sprechen und sich zu bewegen.