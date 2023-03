Sophia Thiels Essattacken führten zu «körperlichen Schmerzen»

Die deutsche Fitness-Influencerin Sophia Thiel sprach in der Vergangenheit schon öfters über ihre Essstörung. Wegen der Essattacken hat die 28-Jährige auch schon mal eine Auszeit von Social Media genommen. In ihrem neusten Youtube-Video offenbart sie nun ihren grössten Trigger. «Wir sind vor dem Bioladen, weil das für mich bis heute der grösste Reiz ist», gibt sie preis.

So habe Thiel für ihre Essattacken meistens in diesen Geschäften eingekauft. Ausgelöst wurde die Krankheit insbesondere, wenn sie länger nichts zu sich genommen und intensive Trainingseinheiten absolviert habe, meint sie. Auch Fotos und Videos, auf denen sie sich zu dick fühlte, konnten zum Binge-Eating führen. «Ich werde nervös und mein Hals schnürt sich zusammen. Zudem fängt mein Herz an zu rasen und ich bekomme eine ganz flache Atmung», beschreibt sie die körperlichen Symptome der Attacke. Der nächste Schritt sei dann jeweils der Gang in den Bioladen gewesen.