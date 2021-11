«Congrats my love» – Sophia Thomalla «könnte nicht stolzer auf» ihren Alexander sein

Am Sonntag holte sich Alexander Zverev (24) beim ATP-Turnier in der Wiener Stadthalle seinen fünften Titel in diesem Jahr.

«Congrats my love! Ich könnte nicht stolzer auf dich sein!», schrieb Sophia Thomalla unter ihren neuesten Instagram-Post – und fügte an: «Ich bin erschöpfter als du. Muss wohl am Alter liegen.» Mit diesen Worten richtete sich die 32-Jährige an ihren Freund Alexander Zverev, der am Sonntag das ATP-Turnier in der Wiener Stadthalle gewannt. Der Tennisprofi holte sich damit seinen fünften Titel in diesem Jahr.