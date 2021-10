«Ass im Ärmel» - Sophia Thomalla teilt erstes Knutsch-Foto mit Alex Zverev

Seit Tagen wird über eine mögliche Liebesbeziehung zwischen Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla und Tennis-Olympionik Alexander Zverev spekuliert. Während sich der 24-jährige Tennis-Star bei einem Interview am Mittwoch noch sehr vage zu der «Are You The One»-Moderatorin äusserte («Sophia ist ganz nett»), fährt sie jetzt volle Kraft voraus: In der Nacht auf Freitag postete die 32-Jährige ein Knutsch-Selfie von sich und Zverev auf Instagram.