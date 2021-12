Sophia Thomalla und Alexander Zverev sind erstmals gemeinsam auf dem rotem Teppich

In einem Interview mit der «Bild» sprechen die Schauspielerin und der Tennisspieler zudem über ihre Beziehung. «Sophia und ich verstehen uns gut und geben uns gegenseitig die Möglichkeit, uns bestmöglich auf den Beruf zu konzentrieren», so der Sportler. Er spricht von einer «harmonischen Beziehung».

Am Rande der «Ein Herz für Kinder»-Spendengala gab das Paar nun sein Red-Carpet-Debut.

Die Moderatorin und der Tennisprofi machten ihre Liebe am 8. Oktober mit einem Instagram-Post öffentlich.

Erst zwei Monate ist es her, seit Sophia Thomalla und Alexander Zverev (24) ihre Liebe via Instagram öffentlich gemacht haben. Seither posten die frisch Verliebten regelmässig Pärchen-Fotos auf ihren jeweiligen Social-Media-Kanälen. Am Rande der «Ein Herz für Kinder»-Spendengala hatte Deutschlands neues Traumpaar nun auch endlich einen ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich. Im Blitzlichtgewitter zeigten sich die Moderatorin und der Tennisprofi turtelnd, knutschend und betont lässig.