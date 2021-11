Sophia Thomalla und Alexander Zverev turteln verliebt in Dubai

Noch vor wenigen Tagen krönte Alexander Zverev (24) seine erfolgreiche Tennis-Saison mit dem Sieg bei den ATP-Finals in der Wiener Stadthalle . Jetzt scheint er mit seinen Gedanken bereits ganz woanders zu sein: Der 24-Jährige verbringt nämlich gerade einen romantischen Action-Urlaub in Dubai. Mit dabei: Freundin Sophia Thomalla (32).

«Congrats my love!»

Immerhin dürfte der 24-Jährige auch bei diesem Turnier auf die Unterstützung seiner Liebsten zählen. Denn bereits bei den ATP-Matches in Wien sass die «Let’s Dance»-Gewinnerin ganz vorne im Publikum – und freute sich anschliessend auf Instagram über den Sieg ihres Liebsten. «Congrats my love! Ich könnte nicht stolzer auf dich sein!», schrieb sie unter ihren Post – und fügte an: «Ich bin erschöpfter als du. Muss wohl am Alter liegen!»