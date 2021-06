Schauspielerin Sophia Thomalla und Fussballer Loris Karius haben sich getrennt

1 / 8 Sophia Thomalla ist wieder single. Die 31-jährige Schauspielerin und Moderatorin und der Liverpool-Goalie Loris Karius haben sich getrennt. imago images/Eventpress In einem Statement gab der 27-Jährige am Donnerstag die Trennung bekannt. Zuvor waren Fotos veröffentlicht worden, die Karius mit einer anderen Frau zeigen. Instagram/sophiathomalla Die Bilder zeigen ihn eng umschlungen mit einer unbekannten Brünetten auf einer Jacht vor der griechischen Insel Mykonos. DUKAS/ThePhotOne/Backgrid

Darum gehts Sophia Thomalla (31) und Loris Karius (27) sind kein Paar mehr.

Ausschlaggebend für die Trennungsbekanntgabe sind Fotos, die den Fussballspieler mit einer anderen Frau zeigen.

Thomalla und Karius waren rund zweieinhalb Jahre zusammen, hielten ihre Beziehung aber weitgehend aus der Öffentlichkeit.

Nach rund zweieinhalb Jahren Beziehung ist bei Schauspielerin Sophia Thomalla (31) und Fussballspieler Loris Karius (27) Schluss. Wie beide bestätigen, gehen sie fortan getrennte Wege. Dies, nachdem Fotos aufgetaucht sind, auf denen Karius eng umschlungen mit einer unbekannten Frau zu sehen ist.

«Gestern wurden Sophia und mir Fotos aus meinem Urlaub zugespielt, die mich mit einer anderen Frau zeigen», adressiert der Liverpool-Goalie am Donnerstag in einem Twitter-Statement das Thema. Er erklärt, dass er und Sophia sich bereits länger auseinandergelebt haben. «Dass es nun so auseinandergeht, das tut mir leid und dafür möchte ich mich entschuldigen.»

Aufgenommen wurden die Bilder laut der «Daily Mail» bereits am Dienstag auf Mykonos. Nur wenige Kilometer entfernt dreht Thomalla aktuell auf der Nachbarinsel Paros für die Show «Are You The One?», für die sie als Moderatorin engagiert wurde.

«Wir sind getrennte Leute»

Pikant: Gemäss der «Bild» verbrachten die beiden Deutschen erst Ende Mai noch gemeinsame Ferien auf Mykonos. Danach sei Karius mit Freunden nach Mexiko gereist und am 10. Juni schliesslich wieder zurück auf die griechische Insel. Ob die unbekannte Brünette an seiner Seite nun Karius’ neue Freundin ist, ist nicht bekannt.

Gegenüber der deutschen Zeitung äussert sich Thomalla am Donnerstag mit einem kurzen Statement zur Trennung: «Dazu gibt es nur eines zu sagen: Wir sind getrennte Leute! Er kann ab jetzt machen, was er möchte.» Das Ex-Paar lebte zuletzt zusammen in Berlin, wo Karius bis vor kurzem an Union Berlin verliehen war. 2019 folgte Thomalla dem Keeper sogar in die Türkei, als er für Besiktas Istanbul spielte.

Hol dir den People-Push! Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und der Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.