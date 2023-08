Sophie Frei: So geht es der «The Voice»-Kandidatin ein Jahr nach der TV-Panne

1 / 4 Im Halbfinal 2022 wurde verkündet, dass Sophie Frei (18) den Einzug in das Finale geschafft habe. ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Kurz darauf stellte sich heraus, dass das ein Fehler aufgrund einer technischen Panne war. ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Den Schock konnte Sophie, die im Team Rea war, jedoch schnell verkraften. ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug

Darum gehts Im Halbfinal von «The Voice of Germany 2022» wurde Sophie fälschlicherweise für eine kurze Zeit ins Finale berufen.

Im Interview erklärt sie, wie sie sich dabei fühlte und wie es für sie danach weiterging.

Kürzlich veröffentlichte sie ihre Debütsingle «Leave A Message (After The Tone)».

Mit ihren 17 Jahren war die Schweizerin Sophie Frei das Küken in der letztjährigen Staffel von «The Voice of Germany». Die heute 18-Jährige überraschte das Publikum und die Jury mit ihrer kräftigen Stimme immer wieder aufs Neue. Nach ihren Performances beim Halbfinale hiess es zunächst, dass sie den Einzug ins Finale geschafft habe. Dann der Schock: Ein falsches Ergebnis des Telefon-Votings machte der jungen Sängerin einen Strich durch die Rechnung.

Wie geht man in so jungen Jahren mit so einer Situation um? Sophie erklärt gegenüber 20 Minuten: «Ich hatte in diesem Moment für jedes Szenario eine Reaktion bereit und als ich erfuhr, dass es sich um einen Fehler handelte, wusste ich erst gar nicht, wie ich reagieren soll.» Sie stellt jedoch klar: «Das Team war überaus freundlich, sie hatten ein sehr schlechtes Gewissen und haben sich mehrmals bei mir entschuldigt. Ich nahm es dann ziemlich locker und freute mich für meinen Kollegen. Ich war schon überglücklich, überhaupt ins Halbfinale gekommen zu sein.»

Sophie nach ihrer Zeit bei «The Voice»

Von dem Malheur habe sie sich nicht entmutigen lassen und sich auch nach der Show komplett auf ihre Musikkarriere fokussiert. Die Unterstützung ihrer Freunde und Familie half ihr dabei, sich ihrer Leidenschaft zu widmen und ihrem Traum nachzugehen. «‹The Voice› hat mich zu einem viel positiveren und selbstbewussteren Menschen gemacht», erklärt sie. Eine Berufslehre hat sie keine absolviert, denn für sie war immer klar: «Musik zu machen ist mein grösster Traum, deshalb will ich es riskieren und habe auch keinen Plan B.»

Unter Vertrag stehe sie aktuell nicht, somit sei sie zurzeit «ihr eigener Boss». Sie meint, dass sie es schön fände, ihren eigenen Interessen in Sachen Musik nachzugehen. Dadurch, dass sie kein Management habe, sei sie viel direkter in Kontakt mit den Leuten, die Interesse an ihr zeigten.

Der Einstieg in die Musikbranche sei aber trotzdem die grösste Herausforderung bisher gewesen. «Es ist schwierig, sich zu entscheiden, mit welchem Song und mit welchen Leuten man seine Karriere beginnen möchte», meint Sophie und ergänzt: «Es braucht seine Zeit und manchmal ist man vielleicht am Ende seiner Kräfte, aber in diesen Situationen ist es wichtig weiterzumachen, so ist der Erfolg schlussendlich viel mehr wert.»

Ihre Debütsingle «Leave A Message (After The Tone)»

Mit ihrer ersten Single hofft sie, viele junge Frauen zu inspirieren. Der Song solle helfen, einen Abschluss in einer gescheiterten Liebe zu finden und diesen zu akzeptieren, erklärt Sophie.

Geschrieben hat sie ihren ersten Song komplett allein und konnte dann mit der Hilfe zweier Produzenten endlich ihr Debüt starten. «Es ist schwierig, Leute zu finden, die sich für dich als Menschen interessieren und nicht nur Profit aus einem schlagen wollen», meint die ehemalige Zürcherin. Doch mit Dennis Mansfeld und Dani Paz hat sie schliesslich die richtigen Leute gefunden. Zu dritt haben sie den Song in einem kleinen Studio auf Mallorca – dorthin ist Sophie im Alter von zwölf Jahren mit der Familie ausgewandert – aufgenommen und produziert.

Für Sophie ist klar, sie gibt weiterhin ihr Bestes und arbeitet bereits an neuer Musik. «Ich hoffe, dass es Leute gibt, die sich mit meiner Musik identifizieren können. Egal, wie viele es sind, ich will einfach jemandem zeigen, dass es noch andere gibt, die gleiche Erfahrungen gemacht haben.»

