Sophie Turner und Joe Jonas beenden Sorgerechtsstreit

Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) waren am Mittwoch (4. Oktober) in ihre viertägige Mediation gestartet, bei der nach Bekanntwerden ihrer Scheidung Sorgerechtsfragen geklärt und ein Erziehungsplan für die beiden Töchter aufgestellt werden sollte. Die beiden haben sich bereits auf eine vorläufige Sorgerechtsvereinbarung für ihre Töchter Willa (3) und Delphine (1) geeinigt.

Demnach sollen die Kinder bis zum 21. Oktober bei Turner bleiben, die mit ihnen innerhalb dieses Zeitraums nach Belieben durch die USA oder Grossbritannien reisen darf. Am 21. Oktober bis zum 2. November wird Jonas Zeit mit seinen Töchtern verbringen. Bis zum 7. Januar 2024 wird sich das Paar in diesem Rahmen das Sorgerecht teilen, sodass die Kinder die Möglichkeit haben, Thanksgiving mit ihrem Vater und Weihnachten mit ihrer Mutter zu verbringen.

Sophie Turner und Joe Jonas hatten «vier wunderbare Jahre»

Zur Einigung äussern sich nun auch Sophie Turner und Joe Jonas sebst. «Nach einer produktiven und erfolgreichen Mediation haben wir uns darauf geeinigt, dass die Kinder ihre Zeit zu gleichen Teilen in liebevollen Häusern in den USA und in Grossbritannien verbringen werden. «Wir freuen uns darauf, grossartige Co-Eltern zu sein», teilt das Ex-Paar in einer Erklärung gegenüber «Us Weekly» mit.