Lieblings-Babynamen

Sophie und Louis waren 2019 in Zürich besonders beliebt

Auf Rang 1 der beliebtesten Babynamen in der Stadt Zürich lagen 2019 die Namen Sophie und Louis. In der gesamten städtischen Wohnbevölkerung gehören Maria und Daniel zu den häufigsten Namen.

Für Mädchen wurde der Name Sophie mit 26 Mal am häufigsten gewählt. Der Name steht nicht das erste mal auf Platz eins der beliebtesten Mädchennamen. Bereits im Jahr 2011 war er der Topfavorit.

Weitere beliebte Mädchennamen im Jahr 2019 waren Olivia, Ella, Sofia und Lara. Den Spitzenplatz bei den Jungs ergatterte sich der Name Louis. Gleich 23 Junge n erhielten den Namen, der bereits im Jahr 2017 an der Spitze der Favoriten gestanden hatte. Weitere beliebte Namen waren letztes Jahr Felix, Noah, Leon und David.