Glasgow : Sorge um Queen hält an – 95-Jährige sagt Klimakonferenz ab

Zahlreiche Termine von Königin Elizabeth II. wurden kürzlich «rücksichtslos» gestrichen. Auch die Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow von kommender Woche wird sie nun verpassen müssen.

Um die Gesundheit der 95-jährigen Queen zu schonen, soll ihr Programm künftig zurückgeschraubt werden. So teilte der Buckingham-Palast am 26. Oktober 2021 mit, dass die Monarchin nicht wie geplant an der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow teilnehmen werde.

Queen Elizabeth II. hat ihren geplanten Besuch bei der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow in der kommenden Woche abgesagt. «Ihre Majestät hat mit Bedauern entschieden, dass sie doch nicht nach Glasgow reisen wird, um am Montag an einem Empfang bei der COP26 teilzunehmen», teilte der Buckingham-Palast am Mittwochabend mit.