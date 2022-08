Ukraine : Droht Gefahr durch AKW? Experten sollen so rasch wie möglich nach Saporischschja

Was genau ist los an Europas grösstem Atommeiler im ukrainischen Kriegsgebiet? Seit Wochen herrscht Wirrwarr, jetzt sorgt eine Notabschaltung für zusätzliche Unruhe. Bekommen internationale Experten endlich Zugang?

via REUTERS

Die Ukraine fordert, die Internationale Atomenergiebehörde IAEA müsse so bald wie möglich auf das Gelände des AKW Saporischschja gelassen werden.

Nach einem Notfall im russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja fordert die Ukraine dringend Aufklärung durch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA. Dies verlangte am Freitag unter anderem auch die deutsche Bundesregierung und nannte die Lage am grössten Kernkraftwerk Europas sehr gefährlich . Nach russischer Darstellung könnte eine IAEA-Mission nächste Woche beginnen. Ob diese Ankündigung belastbar ist, blieb unklar.

Lage am Kraftwerk Saporischschja verworren

Russische Truppen halten das AKW seit März besetzt. Es gibt immer wieder Beschuss, für den sich beide Kriegsparteien gegenseitig verantwortlich machen. Am Donnerstag kam es zu einem Notfall, der in umliegenden Regionen zu Stromausfällen führte.

Nach Kiewer Darstellung wurde das AKW nach russischem Beschuss zeitweise komplett vom regulären ukrainischen Stromnetz abgeklemmt und nur noch über eine Notleitung mit Elektrizität versorgt. Zwei Reaktorblöcke seien notabgeschaltet worden. Die russische Besatzungsverwaltung bestätigte die zeitweilige Abschaltung beider Reaktoren , machte aber die ukrainische Armee für die Angriffe verantwortlich. Am Freitag waren die notabgeschalteten Blöcke nach Darstellung beider Seiten wieder am Netz.

IAEA-Mission in den nächsten Tagen?

Vertreter der Atomenergiebehörde IAEA und der Vereinten Nationen sollten bei einem Besuch in Saporischschja nukleare Sicherheitsstandards untersuchen, schrieb der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko auf Facebook. Er forderte den kompletten Rückzug der russischen Truppen vom AKW-Gelände . Ähnlich hatte sich zuvor der ukrainische Präsident Wolodimir Selenkski geäussert.

IAEA-Direktor Rafael Grossi bekräftigte seine Bereitschaft, in den kommenden Tagen mit Experten nach Saporischschja zu fahren. Bislang ist eine solche Mission im Streit über Reisemodalitäten nicht zustande gekommen. Nun erklärte der russische Vertreter bei der IAEA, Michail Uljanow: «Es laufen aktive Vorbereitungen für einen Besuch.» Ein russischer Diplomat bei den Vereinten Nationen nannte als möglichen Termin Ende August oder Anfang September.

Scholz verspricht besonnene Ukraine-Hilfe

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte in den vergangenen Tagen immer wieder versichert, dass Deutschland die Ukraine weiter auch mit Waffen unterstützen werde. Zugleich wolle man eine Eskalation des Kriegs verhindern, sagte Scholz am Donnerstag in Magdeburg. «Und da können Sie sich darauf verlassen, dass wir immer die Besonnenheit, die Klarheit und die Festigkeit besitzen werden, entlang dieses Prinzips zu entscheiden.»