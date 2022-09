Sparmassnahmen: Sorge vor Energiekrise – gibts bald weniger Brotsorten in den Regalen?

Die Stahl Gerlafingen produziert täglich 2600 Tonnen Stahl. Die energieintensiven Elektro-Öfen verbrauchen viel Strom. Die Firma befürchtet im Oktober 45 Millionen Franken für Energiekosten ausgeben zu müssen. Das sei mehr als sie sonst in einem Jahr bezahlen. Deshalb hat der Firmenchef Alain Creteur für seine 560 Mitarbeitenden Kurzarbeit angemeldet und bewilligt bekommen. Ob tatsächlich jemand nach Hause muss, sei jedoch noch unklar, so Creteur gegenüber der NZZaS.

Kleinere Auswahl in der Migros

«Die Migros ist systemrelevant, weil wir Verantwortung in der Landesversorgung tragen. Auch wenn der Strom ausfällt, müssen ausreichend Lebensmittel zur Verfügung stehen», sagte Zumbrunnen. Käme es zu einer Mangellage, müsste entschieden werden, welche Produkte in kleineren Mengen oder gar nicht mehr hergestellt werden. In der Grossbäckerei Jowa wäre es eine Option, nur fünf Brotsorten anstatt der zahlreichen üblichen herzustellen. Dann müssten die Maschinen weniger gereinigt und abgestimmt werden, wodurch mengenmässig genug Brot hergestellt werden könne, so Zumbrunnen. Nicht lebensnotwendig wäre die Patisserie, die in einem solchen Fall stark eingeschränkt werden könnte.