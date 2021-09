Formel 1 in Sotschi : Sorgen Regenschauer für ein Chaos-Rennen in Russland?

1 / 9 Dieses Wochenende findet der GP Russland statt. Der Wetterbericht sieht jedoch nicht sonderlich gut aus.

Laut Wetterbericht wird es während des Rennens regnen. imago/LAT Photographic Der Crash in Monza zwischen Verstappen und Hamilton führte zu hitzigen Diskussionen. imago images/PanoramiC Nun kommt es zu einem erneuten Duell in Russland. imago images/Motorsport Images

Darum gehts Dieses Wochenende findet der Grand Prix von Russland statt.

Das Wetter könnte in Sotschi verrückt spielen.

Alfa-Sauber-Fahrer Räikkönen ist nach seiner Corona-Infektion wieder dabei.

Mögliches Wetter-Chaos in Russland

Der Showdown in Russland wird für die Formel-1-Profis einige Herausforderungen mit sich bringen. Wie schon im Jahr 2015, als die Piste beim freien Training teils nass, teils trocken war, muss auch in diesem Jahr mit sonnigen wie nassen Abschnitten gerechnet werden. Wer hat da die beste Haftung? Oder kommt es etwa zu sintflutartigen Niederschlägen?

Das Talent von Max Verstappen auf nasser Strecke ist bekannt und auch Sebastian Vettel darf sich zu den Favoriten im Regen zählen. Beim «Wunder von Monza» oder dem Red-Bull-Sieg in Shanghai 2009 triumphierte Vettel bereits bei Niederschlag. Und schliesslich auch Lewis Hamilton. Der Brite hat schon mehrmals bewiesen, dass er auch keine Probleme mit einer nassen Fahrbahn hat.

Ferrari mit neuem Hybridsystem

Jeder Hersteller darf in dieser Saison die Bausteine der Power-United-Motoren einmal weiterentwickeln. Im Vergleich zu den anderen Formel-1-Teams vollzog Ferrari diesen Schritt erst jetzt. Mit dem neuen Upgrade soll Ferrari die fehlenden 20 bis 30 PS auf Mercedes halbieren. In den Rennställen wird mit einer Weiterentwicklung von zehn bis 15 PS gerechnet. Ferrari wird in Sotschi nun den neuen Antrieb ausprobieren und gleich vergleichen.

Charles Leclerc wird mit dem überarbeiteten Antrieb starten und Teamkollege Carlo Sainz mit dem alten. Mit dem neuen Hybridsystem soll ein neuer Erfahrungswert gesammelt werden für die Saison 2022, dort will Ferrari wieder an der Spitze der Formel 1 mitfahren. Die Kehrseite dieses Tests ist jedoch, dass Leclerc von ganz hinten starten muss. Der Monegasse hat sein erlaubtes Motorenkontingent bereits ausgeschöpft.

Alfa-Sauber-Fahrer nach Corona-Pause wieder dabei

Kimi Räikkönen war bereits im März gegen das Coronavirus geimpft worden. Dennoch wurde der Finne, welcher erst kürzlich seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte, positiv getestet und fiel für zwei Rennen aus. Nun ist der Alfa-Sauber-Pilot in Russland wieder mit von der Partie. Der 41-Jährige meldet sich nun bei seinen Fans und kann den Start in Russland kaum abwarten: «Ich freue mich, nach zwei verpassten Runden wieder im Auto zu sitzen. Natürlich will niemand positiv getestet werden, aber es ist passiert und wir mussten uns an die Regeln halten: Aber das war alles Vergangenheit und jetzt liegt mein Fokus auf Sotschi.»

Crash-Duell geht in die nächste Runde

In Silverstone gerieten die Titelanwärter Max Verstappen und Lewis Hamilton ein erstes Mal aneinander. Seither wurden die beiden Streithähne von ihren Teams zur Rechenschaft gezogen und die Regeln verschärft. Jedoch half dies nicht wirklich und es kam zu einem nächsten Crash in Monza. Der Red-Bull-Fahrer crashte in den Mercedes von Lewis Hamilton – zum Glück kamen beide ohne Verletzungen davon. Die Schuld wurde nach Prüfung dem Niederländer nachgewiesen, daher muss Verstappen in Sotschi drei Plätze weiter hinten starten. Verstappen ist mit dem Entscheid unzufrieden: «Ich stimme der Strafe nicht ganz zu, da ich glaube, dass es ein Rennunfall war.» Hamilton könnte von der Strafe profitieren und die fünf Punkte Rückstand in der WM-Wertung wettmachen. Die Formel-1-Saison dauert jedoch noch zweieinhalb Monate, in denen acht weitere Rennen absolviert werden.

Hier crashen Verstappen und Hamilton. SRF

Haas bestätigt Schumacher

Was eigentlich schon lange klar schien, wurde nun endgültig bestätigt. Mick Schumacher und Nikita Masepin werden auch in der Saison 2022 für Haas fahren. Nach dieser erfreulichen Nachricht darf Masepin auch gleich erstmals sein Heimrennen bestreiten.

Schluss mit Sotschi

Ab der Saison 2023 wird der GP Russland nicht mehr in Sotschi stattfinden. Somit findet dieses Wochenende das zweitletzte Mal das Rennen auf dem ungeliebten Stadtkurs auf dem Olympiagelände in Sotschi statt. Das Rennen beginnt am Sonntag um 14 Uhr (live bei uns im Ticker).