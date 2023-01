Die Dargebotene Hand spricht jetzt auch Englisch

«Während der Covid-Krise haben sich viele englischsprachige Personen gemeldet. Für diese hatten wir leider nicht immer Beratende, die sich in dieser Sprache ausdrücken und so auch nicht richtig helfen konnten», erklärt der Zuger Geschäftsführer Klaus Rütschi.

Die Telefonberatenden haben alle Hände voll zu tun. Derzeit sind in der Zentralschweiz für Die Dargebotene Hand knapp mehr als 60 Mitarbeitende im Einsatz – vor vier Jahren waren es noch ungefähr 40. Nebst dem Einstellen von neuen Mitarbeitenden und der Vergrösserung von Büroflächen, hat sich auch das Beratungsangebot erweitert: Ab dem 1. Januar bietet Die Dargebotene Hand mit der Linie « Heart2Heart » eine Hotline auf Englisch an, berichtete Zentralplus .

Englisch im Kanton Zug für mehr Personen eine Hauptsprache als in der gesamten Schweiz

Laut Bundesamt für Statistik gibt es immer mehr Expats: So hat sich die englischsprachige Bevölkerung in den letzten 20 Jahren versiebenfacht. Redeten im Jahr 2000 im Kanton Zug knapp zwei Prozent als Hauptsprache Englisch, waren es im Jahr 2020 schon 13 Prozent. «Während der Covid-Krise haben sich viele englischsprachige Personen gemeldet. Für diese hatten wir leider nicht immer Beratende, die sich in dieser Sprache ausdrücken und so auch nicht richtig helfen konnten», sagt Klaus Rütschi, Geschäftsführer der Dargebotenen Hand in der Zentralschweiz.