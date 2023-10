Gehäkelte Würmchen: Wieso hängen die Würmlein überall rum?

1 / 6 Sorgenwürmli sollen fremden Menschen eine Freude bereiten. 20min/News-Scout Personen häkeln die Würmchen von Hand. Privat Die Sorgenwürmli sehen völlig unterschiedlich aus. Privat

Darum gehts Der Sorgenwürmchen-Trend hat die Schweiz erreicht: Personen häkeln Würmchen und verteilen sie in der Natur.

Monika Siegenthaler aus Muolen SG hat bereits 50 Würmchen verteilt.

Die Wollwürmchen sollen Menschen Sorgen nehmen und Freude bereiten.

In der Facebook-Gruppe «Sorgenwürmli Schweiz» äussern Mitglieder ihre Begeisterung über Beiträge anderer Nutzer mit Kommentaren wie «Oh, wie haben wir uns gefreut» oder «Wow, das ist wunderschön». Dies ist Teil eines Trends, bei dem Personen aus der gesamten Schweiz bunte Würmchen häkeln und diese im Freien verteilen. Die Finder dürfen die Würmli behalten. Meist kommen die Würmchen mit einem Brief, in dem steht, dass die Würmchen den Finder oder die Finderin begleiten – in guten wie in schlechten Zeiten. Sie werden auch Glücks- und Sorgenwürmchen genannt.

50 Würmchen gehäkelt

Monika Siegenthaler (39) aus Muolen SG beteiligt sich seit gut einem Monat an diesem Projekt, von dem sie über Social Media erfahren hat. «Ich habe bereits zuvor an einem Projekt mit bemalten Steinen teilgenommen, und aufgrund meiner Leidenschaft für das Häkeln hat mich diese Idee sofort angesprochen», sagt sie. Sie hat bereits 50 dieser Würmchen an verschiedenen Orten verteilt, kürzlich etwa im Naturmuseum St. Gallen.

Dieses gefundene Sorgenwürmli wurde von einer anderen Person in der Gruppe mit Freude geteilt. «Mir gefällt es, anderen Menschen Freude zu bereiten, ohne dafür Geld von ihnen zu verlangen», so Monika. Darüber hinaus schätzt sie die unbegrenzten Möglichkeiten, ihre Kreativität auszuleben, was sie ebenfalls begeistert.

Freudige Überraschung

Als Manuela Schädler (44) mit ihrem Sohn auf einem Spielplatz in Malbun FL war, fiel ihr plötzlich etwas Buntes auf. «Zuerst dachte ich, jemand hätte dieses kleine Würmli verloren, bis ich den beigefügten Zettel gelesen habe», sagt sie zu 20 Minuten. Auf diesem Zettel wird erklärt, was ein Sorgenwürmli ist und weshalb die Person es dort deponiert hat.

Diese unerwartete Entdeckung erfüllte die 44-Jährige mit Freude, was sie dazu inspirierte, sie in der passenden Facebook-Gruppe mit anderen zu teilen. Bisher hatte sie nur von Personen gehört, die bemalte Steine im Freien verstecken. «Leider kann ich nicht häkeln, sonst würde ich auch gern einmal so ein Sorgenwürmli herstellen», sagt Manuela.

Woher stammt der Trend? Olivia Dieterich aus Grossbritannien gründete im August 2019 die Facebook-Gruppe «Random Acts of Crochet Kindness (RAOCK)» mit dem Ziel, eine grosse Gemeinschaft von Menschen zu schaffen, die Freundlichkeit in die Welt bringen, und um zu zeigen, dass Häkeln grossartig ist. Dieses Ziel hat sie definitiv erreicht, denn die Gruppe hat jetzt über 300’000 Mitglieder (Stand Oktober 2023). In dieser Gruppe teilen Mitglieder ihre gehäkelten Würmchen oder andere lustige Motive. In der Schweizer Facebook-Gruppe ist der Trend auch angekommen. Allein im letzten Monat wurden mehrere Hundert Beiträge von Mitgliedern hochgeladen.



