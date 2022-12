Mewing: Sorgt dieser virale Trend für einen definierten Kiefer?

Hast du schon mal was von Mewing gehört? Dahinter verbirgt sich ein Beauty-Trend, der deiner Kieferpartie nur durch die Position der Zunge mehr Definition verleihen soll . Ariana Grande, Angelina Jolie und Madison Beer sollen begeisterte Anhängerinnen sein – alles Frauen mit einer messerscharfen Kieferpartie. Dazu kommen ganze zwei Milliarden Aufrufe des Hashtags auf Tiktok.

So funktioniert der Trend

Die Technik hinter Mewing ist denkbar einfach: Du schliesst deine Lippen, platzierst deine Zähne aufeinander (nicht zu fest zubeissen, ganz locker) und schluckst oder machst ein N-Geräusch. Der Punkt, an dem deine Zunge währenddessen deinen Gaumen berührt, ist dein neues Ziel: Wenn du nicht gerade sprichst, sollte sie stets da ruhen.

Und, klappt das?

In diversen Clips bei Tiktok ist leicht zu erkennen, dass optisch durchaus ein Effekt vorhanden sein kann. Auch in der 20-Minuten-Lifestyle-Redaktion haben wir getestet und festgestellt: Es kommt auf die Ausgangslage an. Je nach Person ruht die Zunge im Mund ohnehin schon da, wo sie neu hin soll. Falls nicht, kann man sich die Position über mehrere Wochen tatsächlich antrainieren. Die Knochenstruktur verändert sich – wie einige Tiktoks es behaupten – dadurch aber nicht.