Kolostrum: Ist Vormilch der Schlüssel zu schöner Haut?

Vormilch, Brieschmilch oder Kolostrum – so die lateinische Bezeichnung – ist alles andere als eine neue Entdeckung: Die erste Substanz, die von Säugetieren für den Nachwuchs produziert wird, dürfte eines der frühesten Nahrungsmittel überhaupt gewesen sein und ist vollgepackt mit Nährstoffen, die auch der Haut guttun. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis die Beauty-Industrie auf sie aufmerksam wurde und die Variante von der Kuh zur neuen Wunderwaffe erklärt. Die Dermatologin Dr. med. Marianne Meli schätzt ein, was hinter dem Hype steckt.

Die Theorie stimmt positiv

Es fehlt an Beweisen

Zwar hat Brieschmilch von Rindern in der Schweiz eine lange Tradition hinter sich: Sie wurde pur (als Abwechslung zur normalen Milch oder für kranke Kinder), aber auch zum Kochen und Backen verwendet. An Beauty-Nutzen hat damals noch niemand gedacht. Nachdem sie hierzulande fast in Vergessenheit geraten war, sind andere auf sie gekommen. Eine 2022 durchgeführte Studie aus Südkorea kommt zu dem Schluss, dass tierisches Kolostrum Hautalterung und -schäden durch UV-Strahlen umkehren kann. Dr. Meli ist allerdings noch nicht überzeugt: «Die Datenlage ist zu karg. Für die Wirksamkeit in der Praxis müssen weitere Studien erfolgen.»