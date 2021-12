Real-Interesse – Sorgt ein Akanji-Gerücht für Unruhe vor dem «Klassiker»?

Am Wochenende kommt es in der Bundesliga zum Klassiker.

Bereits neun Mal traf Manuel Akanji mit dem BVB auf die Bayern. Seine Bilanz – nicht gerade von Erfolg gekrönt. Nur zwei Mal konnte der BVB mit Akanji gewinnen. Am Samstag um 18.30 Uhr steht das nächste Duell an. Wie oft es noch zu diesen Duellen für Akanji kommt, ist derzeit unklar. Sein Vertrag bei den Borussen läuft zwar noch bis 2023, doch nun soll es ein Interesse aus der spanischen Liga geben.

Wie «Diario Gol» schreibt, würde Real Madrid den Nati-Star gerne unter Vertrag nehmen. Der Schweizer soll alle Gespräche mit dem BVB über eine Verlängerung seines Vertrages über 2023 hinaus gestoppt haben, als er vom Interesse der Königlichen erfahren hat, so das spanische Portal. Was wirklich an diesem Gerücht dran ist, ist schwer zu sagen. Viele gestandene Innenverteidiger hat Real Madrid derzeit allerdings nicht im Kader.

Nun wird Akanji aber erst einmal den Fokus klar auf den «Klassiker» legen. Ob er überhaupt spielen kann, ist unklar. Er konnte unter der Woche kaum trainieren. «Das wird sicherlich eine Punktlandung», so BVB-Trainer Marco Rose. Sicher ausfallen werden Giovanni Reyna, Thorgan Hazard und Youssoufa Moukoko. Immerhin: Der 45-jährige Rose kann aber sicherlich wieder auf Erling Haaland zurückgreifen. Der Superstürmer, der beim Comeback in Wolfsburg bereits traf, wird in der Startelf stehen. «Wir wissen alle, dass wir ein Stück weit vorsichtig sein müssen», so Rose am Freitag: «Höchstwahrscheinlich wird es nicht für 90 Minuten reichen. Für wie lange, werden wir sehen.»