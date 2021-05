Sie beruft Grand Jury ein : Sorgt selber für Anklage – Vergewaltigte Amerikanerin nutzt vergessenes Gesetz

Madison Smith (22) wird in den USA womöglich Geschichte schreiben: Als wohl Erste nutzt sie ein 134 Jahre altes Gesetz, um ihren mutmasslichen Vergewaltiger zur Rechenschaft zu ziehen.

Nachdem sich der Staatsanwalt geweigert hatte, Anklage wegen Vergewaltigung zu erheben, nahm Madison Smith die Sache selbst in die Hand. Die 22-Jährige aus Kansas berief selbst eine sogenannte Grand Jury ein. Dabei stützte sie sich auf ein 134 Jahre altes Gesetz des US-Staates. Die junge Frau war 2018 nach eigenen Angaben von einem Freund in dessen Zimmer im Studentenwohnheim brutal vergewaltigt worden. Der Beschuldigte hatte sich vor Gericht der schweren Körperverletzung schuldig bekannt und kam mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe davon.

Smith sammelte Hunderte Unterschriften, die zur Einberufung des Gremiums von Geschworenen notwendig sind. Die #MeToo-Bewegung habe sie ermutigt, die Gerichtsentscheidung nicht hinzunehmen, sagt die junge Frau, die kürzlich am Bethany College in Lindsborg ihren Abschluss gemacht hat. «Es passiert im ganzen Land, weltweit, dass Opfer und Überlebende von den Staatsanwälten, die ihnen nicht glauben, klein gehalten werden», sagt sie. «Und das ist nicht in Ordnung, denn sexuelle Gewalt ist so weit verbreitet, und wir müssen sie beseitigen, und einer der Wege dahin ist es, unsere Geschichten öffentlich zu machen.»