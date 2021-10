Sorgt Zweikampfmonster Breel Embolo für Offensivpower bei der Nati?

Der Gladbach-Offensivmann begeisterte am letzten Wochenende mit einem fantastischen Fallrückziehertreffer, konnte sich aber auch neben seinen Skorerqualitäten mit überragenden Zweikampfwerten in Szene setzen. Der Schweizer schmiss sich beim Duell mit Wolfsburg in insgesamt 46 Zweikämpfe und übertraf damit den bisherigen Höchstwert in der aktuellen Bundesliga-Saison von Bochums Eduard Löwen um sechs Duelle.

Bayern-Legende Effenberg attestiert Embolo «Weltklasse»

Erster Nati-Auftritt für Embolo seit der EM

Als Torgarant trat Embolo bei der Nationalmannschaft mit nur sechs Treffern in 48 Länderspielen in den vergangenen Jahren zwar nicht in Erscheinung. Kann er seine Robustheit und seine Agilität auf den Platz bringen, ist er aber definitiv eine der grossen Offensiv-Hoffnungen im Team von Murat Yakin.

Die Nati bereitet sich ab Montag in Lausanne auf die anstehenden Partien in der WM-Qualifikation vor, bei denen es am Samstag in Genf gegen Nordirland und am Dienstag in Vilnius gegen Litauen ernst gilt. Nach dem enttäuschenden Punktverlust beim Auswärtsspiel gegen die Nordiren, sind nun zwei Siege Pflicht, um in Rennen um Platz eins in der Gruppe dabei zu bleiben.