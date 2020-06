vor 47min

Trump vor leeren Rängen

Sorgten Teenager dafür, dass diese Sitze leer blieben?

Eine Million Menschen wollte Trump an seiner Rally in Tulsa mobilisieren. Gekommen sind einige Tausend. Das könnte an einer ungewöhnlichen Gruppe liegen.

von Nicolas Saameli

1 / 8 Zuschauermässig noch Raum nach oben: Ein Trump-Supporter sitzt an der Veranstaltung in den leeren Reihen. keystone-sda.ch An der Veranstaltung waren weniger Menschen aufgetaucht, als Trump erwartet hatte. REUTERS Eine Aussenveranstaltung musste ganz abgesagt werden. KEYSTONE

Hunderttausende Menschen wollte Trump bei seiner Rally in Tulsa, Oklahoma mobilisieren. Noch am Montag schrieb er in einem Tweet, fast eine Million Menschen hätten Tickets für die Veranstaltung angefragt. Für diejenigen, die in der Halle keinen Platz gefunden hätten, war eine zusätzliche Open-Air-Veranstaltung geplant.

Ganz so, wie es sich Trump gewünscht hatte, kam es aber nicht. Bilder aus der Arena zeigen unzählige leere Sitze. Die Open-Air-Veranstaltung musste ganz abgesagt werden. Der Grund dafür: Nur einige dutzend Menschen tauchten im sogenannten «Overflow»-Bereich im Freien auf, wie CNN berichtet.

Waren es K-Pop-Fans?

Für die leeren Sitze hingegen könnte eine Gruppe verantwortlich sein, die bereits während der «Black Lives Matter»-Proteste durch koordinierte Aktionen im Netz aufgefallen war: K-Pop-Fans – also Fans der populären koreanischen Popmusik.

Über Twitter und TikTok riefen sie dazu auf, Tickets der Veranstaltung zu buchen und dann nicht zu erscheinen. So seien wahrscheinlich tausende Fake-Reservationen beim Trump-Kampagnenteam eingegangen, schreibt die «New York Times».

Trump-Kampagnenmanager Brad Parscale schreibt auf Twitter, die Veranstaltung sei schlecht besucht gewesen, weil «radikale Demonstranten» sich den Trump-Fans in den Weg gestellt hätten.

Die Antwort der New Yorker Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez von den Demokraten darauf: «Eigentlich haben euch nur Teenager auf TikTok mit ihren Fake-Reservationen ausgestochen.»