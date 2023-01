Super-G am Lauberhorn: Aleksander Kilde entschuldigt sich bei Schweizer Fans

Kilde fährt am Freitag in einer eigenen Liga.

Mit einer starken Fahrt verhinderte Aleksander Kilde im Super-G am Lauberhorn einen Schweizer Doppelsieg . Nach seinem starken Auftritt und fünften Weltcupsieg in der laufenden Saison zeigte er bei der Zieleinfahrt bereits eine entschuldigende Geste, nachdem ihn Stadionsprecher Rainer-Maria Salzgeber auf diesen Umstand mit «Alex, was soll das?» angesprochen hatte.

In den Interviews im Zielraum entschuldigte sich Kilde dann bei den 12’800 vornehmlich Schweizer Fans. «Sorry, dass ich heute der Party-Crasher war.» Die Fans huldigten dem sympathischen Norweger für diese Aussage mit viel Applaus. Kilde sagte gegenüber 20 Minuten zudem: «Ich liebe die Schweizer Fans.» Angesprochen, ob der Sieg nicht sowieso das Wichtigste sei, ergänzte der 30-Jährige: «Natürlich ist zu gewinnen immer unglaublich, besonders aber in Wengen.»

«Hoffe, dass Feuz nochmals liefert»

Im Privatduell mit Marco Odermatt konnte Kilde in der Super-G-Bilanz zum 2:2 in Siegen ausgleichen. Angesprochen auf das brisante Duell der beiden Speed-Dominatoren meinte der Schweizer: «Wenn man merkt, es ist nicht perfekt, weiss man, der andere wird gewinnen. Man muss einfach immer Gas geben.» Immerhin, da Kilde und Odermatt eine gute Beziehung führen, fällt es Odermatt leichter, ihm den Triumph zu gönnen. Mit einem Lächeln fügt der Schweizer an: «Im Riesenslalom will ich Henrik (Kristoffersen, Red.) noch weniger gewinnen lassen.»