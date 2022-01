Djokovics Einreise-Verbot – «Sorry, Mr. Djokovic, abgeschoben» – so reagiert das Netz

Australien hat dem impfskeptischen Tennis-Weltranglistenersten Novak Djokovic die Einreise verweigert. Djokovic habe es «versäumt, die erforderlichen Nachweise für die Einreise nach Australien zu erbringen, und sein Visum wurde daraufhin annulliert», teilte die australische Grenzschutzbehörde am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die Anwälte des Serben wollen den Entscheid anfechten, bis dahin bleibt Djokovic im Lande. Die Chancen, dass sich das Blatt für Djokovic doch noch zum Guten wendet, sind klein.

Umso besser, finden Fans von Djokovics Konkurrenten, Roger Federer und Rafael Nadal. Denn sollte Djokovic tatsächlich nicht doch noch am Australian Open um die Titelverteidigung spielen dürfen, dann wird er auch nicht um seinen 21. Grand-Slam-Titel spielen und Federer und Nadal (mit je 20 Grand-Slam-Titeln) hinter sich lassen können. Auf Twitter lassen die Fans ihrer Kreativität freien Lauf: «Sorry, Mr. Djokovic, abgeschoben», schreibt ein User zu einem Bild von Roger Federer als Grenzbeamter:

Userin Margie Christmas lässt Nadal fragen: «So, Roger, was schenkst du mir zu Weihnachten?»

Ähnlich sieht es User Time To Go Mo:

Der Wirbel um Djokovic verläuft auf politischer Ebene längst nicht so humorvoll. Im Gegenteil: In Serbien sorgte die Nachricht von der Behandlung Djokovics für einen öffentlichen Aufschrei. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic erklärte auf Instagram, er habe mit Djokovic telefoniert und ihm gesagt, dass «ganz Serbien bei ihm ist». Sie serbischen Behörden würden «alle Massnahmen ergreifen, damit die Misshandlung des besten Tennisspielers der Welt so schnell wie möglich aufhört».