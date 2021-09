Hit or Shit? - «Sorry, Shirin David, aber dein Eistee schmeckt wirklich nach Badewasser»

Ihr habt uns gefragt: Lieben wir? Wir haben geantwortet: Naja, nur so mässig.

Ihr wolltet, dass wir die Tees probieren und euch sagen, was wir davon halten.

Dirtea gibt es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen: Pfirsich, Heidelbeere und Zuckerwatte. In der Schweiz wird es den Tee ab Oktober geben.

Alles, was die deutsche Rapperin Shirin David anfasst, wird zum Verkaufsschlager . So auch ihr Eistee, der unter dem Namen « Dirtea » verkauft wird.

« Yup, ich red dirty, ab jetzt ist Tea-Time! » , rappt Shirin David in ihrem letzten Song « Lieben wir » und kündigt damit ihren neuesten Coup, den Eistee « Dirtea » , an. « Schmutzig » sollen sie sein, die drei Sorten: « Wet Peach » (Pfirsich), « Busty Blueberry » (Heidelbeere) und « Candy Shop » (Zuckerwatte).

Bei Shirin David passiert nichts ohne grossen Knall. Alles wird medienwirksam inszeniert. Schon seit Monaten postet sie immer wieder Sneak Peaks, die antönen, wie die Tees daherkommen werden. Die Influencerin nimmt ihre 5,7 Millionen Follower mit auf ihre Reise bis zum finalen Eistee, der auch eine eigene Instagram-Seite hat. Knapp 100’000 Userinnen und User wollen dort stets informiert sein. Die Angst, etwas verpassen zu können, ist gross, denn schon jetzt ist Dirtea ein echter Verkaufsschlager, wenn man Shirin David glauben mag: In einem Video erklärte sie, dass vor Verkaufsstart bereits über 20 Millionen Dosen vorbestellt wurden.

Seit zwei Wochen sind die 500 Milliliter-Büchsen in deutschen Supermärkten für 1,29 Euro plus 25 Cent Depot erhältlich. In der Schweiz soll es den Eistee allerdings erst ab Oktober geben – wie viel dieser bei uns kosten wird, ist noch nicht bekannt. Trotzdem oder gerade deswegen, habt ihr euch gewünscht, dass wir die Getränke probieren und euch unsere Meinung sagen (immerhin sind wir nach dem Bratee-Test Eistee-Expertinnen).