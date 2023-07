Frau entdeckt mysteriösen Hilferuf am Strand von Uruguay

Ein Crewmitglied an Bord eines chinesischen Fischerschiffes vor der Küste Uruguays warf eine Flasche ins Wasser. Eine Spaziergängerin fand sie vor einigen Tagen und ging sofort zur Polizei.

«Hallo, ich bin ein Crewmitglied auf der Lu Qing Yuan Yu 765. Ich bin hier gefangen. Sollten Sie diesen Zettel finden, dann helfen Sie mir bitte. Rufen Sie die Polizei! SOS! SOS!»: Vor einigen Tagen entdeckte eine Spaziergängerin am Strand in der Nähe von Punta del Este in Uruguay eine Plastikflasche im Sand. Die ersten vier Sätze in chinesischen Lettern konnte die Frau nicht lesen, doch sie verstand sofort, dass es sich um einen Hilferuf handelte. Sie alarmierte die Behörden.

Mit Hilfe eines Übersetzers war dann bald klar, dass auf dem chinesischen Fischerschiff etwas nicht in Ordnung sein musste. Die Lu Qing Yuan Yu 765 tauchte jedoch nicht auf den Radarsystemen auf. Chinesische Schiffe schalten ihre Sender normalerweise aus, um nicht entdeckt zu werden. Der Experte für chinesische Fischerei in Lateinamerika, Milko Schvartzman, entdeckte das Schiff jedoch auf einem Radar kurz vor dem Hafen von Montevideo.

Zwei Jahre lang auf hoher See

Da die Lu Qing Yuan Yu 765 am Montag am uruguayischen Hafen andocken würde, warteten Beamte der Staatsanwaltschaft mit einer richterlichen Anordnung auf das Fischerschiff. Als sie die Lu Qing Yuan Yu 765 betraten, trafen sie auf 15 Besatzungsmitgliedern aus China. Bei einer Befragung durch den Übersetzer zeigten sich die Männer mit dem «besonderen Arbeitsregime und den Löhnen» sehr unzufrieden.

Die Besatzung gab an, dass ihr Vertrag am 29. Juni abgelaufen sei und sie bis dahin nicht bezahlt worden seien. Sie hatten die letzten zwei Jahre auf See verbracht, ohne einen Hafen zu berühren.

Unmenschliche Bedingungen an Bord

Es ist nicht das erste Mal, dass Crewmitglieder auf chinesischen Schiffen darüber berichten, wie sie unter unmenschlichen Bedingungen leben und gezwungen werden, an der illegalen Fischerei teilzunehmen. Der Hafen von Montevideo gilt als «Hauptstützpunkt der Südatlantikflotte».

Der jüngste Vorfall auf der Lu Qing Yuan Yu 765 ist nur einer von vielen. Bei einer Recherche im Jahr 2014 stiessen die Journalisten Eduardo Campos Lima und Bruno Garattoni auf eine Gruppe von 28 Männern aus Afrika, die in Uruguay von einem unter Pekinger Flagge fahrenden Schiff ausgestiegen waren und sich weigerten, wieder an Bord zu gehen.

Autor der SOS-Nachricht meldet sich nicht

Die Crew erzählte, dass sie nicht nur nicht den versprochenen Lohn erhalten hätte, sondern auch nur einen Teller Reis pro Tag bekommen habe, in Ketten arbeitete und geschlagen und misshandelt worden sei. Einige der Männer litten aufgrund der mangelnden Hygiene an Bord sogar an Tuberkulose.

In einem von der uruguayischen Marine veröffentlichten Bericht wurden 53 Fälle von Besatzungsmitgliedern aufgeführt, die in weniger als fünf Jahren gestorben sind. Als Todesursachen wurden unter anderem Menschenrechtsverletzungen, Gewalt, schlechte Ernährung und fehlende medizinische Versorgung genannt.

Bei der Lu Qing Yuan Yu 765 musste die Staatsanwaltschaft schliesslich den Fall einstellen – keiner der Besatzungsmitglieder hatte zugegeben, der Autor der Nachricht in der Plastikflasche zu sein.