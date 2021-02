«Soulmates»

«Soulmates» spielt fünfzehn Jahre in der Zukunft: Forscher*innen haben einen Weg gefunden, wie jeder Mensch seine seelenverwandte Person finden kann. Durch einen Test soll basierend auf der Genetik das perfekte romantische Match angezeigt werden – und er liegt hundertprozentig richtig, ist also unfehlbar. Hinter der Anthologieserie steckt Will Bridges, der die Drehbücher zu drei «Black Mirror»-Folgen geschrieben und «Stranger Things» mitproduziert hat.

Darum gehts

Die erste Folge dreht sich um Nikki (Sarah Snook), die mit ihrem Mann Franklin (Kingsley Ben-Adir) Kinder hat. Als zwei Freundinnen ihr Leben nach dem Test radikal verändern, wird auch Nikki neugierig: Wäre sie glücklicher, wenn sie wüsste, wer ihr Seelenverwandter ist? In der letzten Episode hofft Caitlin (Betsy Brandt), ihre vergangenen Beziehungen, in denen sie Übergriffe erfahren hat, hinter sich lassen zu können, doch auch ihr vermeintlicher Seelenverwandter könnte sich als Gewalttäter herausstellen.

Liebe in modernen Beziehungen

«Strip Down, Rise Up»

«Strip Down, Rise Up» dreht sich um Frauen, die durch Poledance neue Seiten an sich entdecken und wie sie dabei von Trainerinnen begleitet werden. Es wird gezeigt, wie der Sport dabei helfen kann, Traumata zu verarbeiten und das Körperbild neu aufzubauen.

Kraftvoll, nicht hübsch

Manche von ihnen stehen zum ersten Mal an der Stange: «Ich bin fünfzig Jahre alt und Witwe. Mein Ziel ist es, die Polestange hochzuklettern», nimmt sich eine der Protagonistinnen vor.



Es gehe nicht darum, sich hübsch zu fühlen, sondern kraftvoll, so Ohayon in einem Pressestatement: «Ich wollte zeigen, dass sinnliches Tanzen für alle Körpertypen, -formen und ethnische Hintergründe ist.» Mit dem Film wolle sie einer vielfältigen Gruppe von Frauen eine Stimme geben: «Es ist eine nötige positive Botschaft an Frauen, die Scham abzulegen.»

«Strip Down, Rise Up» gibts ab dem 5. Februar bei Netflix.